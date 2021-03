<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Un mort et 11 blessés sur les routes durant la semaine passée</span>

Selon un récent bilan dressé par la direction de la protection civile de Sidi Bel Abbés, il y a eu quatorze accidents de circulation à travers tout le territoire de la wilaya pendant la semaine allant du 07 au 13 mars. Ce bilan fait état de 11 blessés et un décès sur les 14 accidents de circulation enregistrés. Toujours durant la semaine passée, les sapeurs pompiers ont effectué pas moins de 452 interventions dont 340 opérations de secours et d’évacuations qui ont permis de secourir un nombre de 307 personnes, plus 23 interventions dans des incendies, et enfin, 75 opérations de sensibilisation.

M.Bekkar