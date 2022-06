<span style='text-decoration: underline;'>Bouira</span>:<br><span style='color:red;'>Un mort et 12 blessés dans deux carambolages à Djabahia</span>

Une personne a trouvé la mort, et douze autres ont été blessées dans deux carambolages survenus mardi matin sur la pente autoroutière de Djebahia (Ouest de Bouira), selon un bilan provisoire de la Protection civile.

Le premier carambolage a impliqué cinq voitures, deux camions et un bus de transport de voyageurs. «Six personnes âgées entre 21 et 36 ans ont été blessées dans ce premier accident», a expliqué le chargé de la communication de la Protection civile, le Sous-lieutenant Abdat Youcef. Une personne âgée de 45 ans est décédée, et six autres personnes âgées entre 26 et 72 ans, ont été blessées dans un deuxième carambolage qui a impliqué huit camions et trois voitures, selon l’officier Abdat. «Tous les blessés ont été évacués à l’établissement public hospitalier de la ville de Lakhdaria pour recevoir les soins nécessaires», a-t-il dit. Une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie nationale pour élucider les circonstances exactes de ces accidents.