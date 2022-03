<span style='text-decoration: underline;'>Bouira</span>:<br><span style='color:red;'>Un mort et 12 blessés dans un accident de la route à Oued El Bardi</span>

Une personne a trouvé la mort et 12 autres ont été blessées vendredi dans un accident de la route survenu à Oued El Bardi (sud-est de Bouira), selon les services de la Protection civile.

Une personne a trouvé la mort et 12 autres ont été blessées vendredi dans un accident de la route survenu à Oued El Bardi (sud-est de Bouira), selon les services de la Protection civile. L’accident s’est produit vers 6 heures du matin lorsqu’un bus de transport de voyageurs assurant la liaison entre Tizi-Ouzou et In Amenas a dérapé sur la voie autoroutière liant Oued El Bardi à Sour El Ghouzlane (sud de Bouira), a précisé à l’APS le chargé de la communication de la Protection civile, le sous-lieutenant Youcef Abdat. «Une femme passagère âgée de 40 ans est morte sur le coup et 12 autres passagers ont été blessés», a précisé l’officier Abdat. Les passagers blessés ont été tous évacués à l’hôpital Mohamed-Boudiaf de la ville de Bouira. «Nous avons reçu au niveau de l’hôpital plus de 10 blessés et une femme de 40 ans décédée», a précisé de son côté le directeur de l’hôpital Mohamed-Boudiaf de Bouira, Djamel Boutmer. Une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie nationale pour élucider les circonstances exactes de cet accident.