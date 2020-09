<span style='text-decoration: underline;'>Accidents de la circulation</span>:<br><span style='color:red;'>Un mort et 144 blessés recensés le dernier week-end en zones urbaines</span>

Un mort et 144 blessés recensés le dernier week-end en zones urbaines

Une personne est décédée et 144 autres ont été blessées dans 108 accidents corporels survenus, les 18 et 19 septembre (week-end) en zones urbaines, indique un communiqué de la Direction nationale de la sûreté nationale (DGSN).

Le facteur humain demeure la principale cause de ces accidents, selon les données fournies par les services compétents. Dans ce cadre, la DGSN renouvelle son appel aux usagers de la route à davantage de vigilance et de prudence lors de la conduite ainsi qu’au respect du code de la route. Elle rappelle les numéros vert 1548 et de secours 17 joignables 24h/24h pour tout signalement.