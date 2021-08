<span style='text-decoration: underline;'>Protection civile</span>:<br><span style='color:red;'>Un mort et 24 blessés suite au dérapage d’un bus à Touggourt</span>

Un mort et 24 blessés suite au dérapage d’un bus à Touggourt

Une personne est décédée et 24 autres ont été blessées à divers degrés suite au dérapage d’un bus de transport de voyageurs jeudi au sud de la daïra de Témacine (wilaya de Touggourt), a-t-on appris auprès des services de la protection civile (PC). L’accident s’est produit au niveau de l’un des axes de la route nationale (RN-3) sur le territoire de la commune de Blidet Amor, lorsqu’un bus de transport de voyageurs assurant la ligne Batna/Hassi Messaoud a dérapé et s’est renversé, a précisé la même source. Les victimes ont été évacuées vers l’établissement public hospitalier (EPH-Slimane Amirat) de Touggourt par les éléments de la protection civile et les services de la santé, a-t-on fait savoir. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.