<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Un mort et 31 blessés sur les routes et 210 permis saisis en mai</span>

Sidi Bel Abbés : Un mort et 31 blessés sur les routes et 210 permis saisis en mai

Selon le bilan qui vient d’être révélé par les services de la sûreté publique de Sidi bel Abbés, il y a eu durant le mois de mai dernier, 29 accidents sur les routes des agglomérations urbaines qui ont engendré 31 blessés et un décès.

Une étude réalisée par les services de la police, révèle que la cause de 27 des 29 accidents, revient au facteur humain, ne respectant pas le code de la route. Seulement, deux accidents sont liés à des problèmes techniques. Pour infractions routières commises, le service de la police publique enregistre ainsi le retrait de 210 permis de conduire, 553 procès verbaux dressés et 178 véhicules mis en fourrière. Cela s’ajoute aux saisies de 141 kilos de viandes rouges et 184 kilos de volaille avariée.

M.Bekkar