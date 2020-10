<span style='text-decoration: underline;'>Tissemsilt</span>:<br><span style='color:red;'>Un mort et neuf blessés dans deux accidents de la circulation</span>

Une personne est morte et neuf autres ont été blessées dans deux accidents de la route survenus samedi dans la wilaya de Tissemsilt a-t-on appris auprès des services de la protection civile.

Le premier accident s’est produit dans la localité «El Maqam» sur le tronçon de la route nationale (RN 14) reliant les communes de Theniet El Had et Youssoufia suite au renversement d’un véhicule dans un dangereux ravin faisant un mort (une femme de 26 ans) et trois blessés agés de 5 à 64 ans. Ils ont été conduits aux urgences médicales de l’EPH de Theniet El Had, a-t-on indiqué. Le deuxième accident est survenu également suite au renversement d’un véhicule sur la RN 60 reliant les communes de Theniet El Had et Bordj Emir Abdelkader provoquant six blessés âgés de 4 à 65 ans à différents degrés de gravité. Les blessés ont été évacués vers le service des urgences médicales de l’hôpital public de Theniet El Had et la gendarmerie nationale a ouvert une enquête pour déterminer les causes des deux accidents.