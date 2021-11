<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Un mort et trois blessés dans trois accidents sur les routes en 24 heures</span>

Un mort et trois blessés dans trois accidents sur les routes en 24 heures

Durant les récentes fortes précipitations enregistrées avant hier samedi, la direction de la protection civile de Sidi Bel Abbés a enregistré trois accidents de la circulation dont un meurtrier survenu à huit heures de la matinée d’hier dimanche lorsqu’un camion entra en collision avec une voiture sur la RN 101 reliant Sidi Bel Abbés à Ain-Témouchent au niveau de la commune d’Ain Kada.

Le conducteur de la voiture succomba sur le coup alors que son compagnon a été blessé et évacué vers les UMC de Sidi Bel Abbés. Peu de temps avant cet accident, et aux alentours de trois heures de la matinée de dimanche, une voiture a dérapé au niveau du rond point menant vers la commune de Sidi Ali Boussidi faisant un blessé grave.

Le troisième accident est celui de l’autoroute est-ouest suite à la collision entre deux voitures prés de Sidi Ali Boussidi et qui a engendré un blessé. La prudence est donc nécessaire surtout avec les récents chutes de neige à travers plusieurs régions de la wilaya de Sidi Bel Abbés.

M.Bekkar