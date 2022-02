<span style='text-decoration: underline;'>Maraval (Oran)</span>:<br><span style='color:red;'>Un mort et un blessé dans un incendie à l’intérieur d’un garage</span>

Une personne est morte et une autre a été blessée dans un incendie, qui s’est déclaré mardi dans un garage dans la ville d’Oran affectant deux véhicules, a-t-on appris auprès de la direction de la protection civile de la wilaya.

L’incendie s’est produit dans le garage d’une résidence d’un niveau et d’un rez-de-chaussée située au quartier «El Othmania», ex -Maraval, faisant un mort âgé de 38 ans sur le coup suite à des brûlures de premier degré et un blessé (35 ans) qui s’en est sorti avec des brûlures aux membres supérieurs et qui a été secouru. Le blessé a reçu les premiers soins et a été transféré au service des urgences du CHU d’Oran, selon la même source. L’intervention des agents de la protection civile a permis de maîtriser l’incendie et d’empêcher sa propagation au reste du garage et de l’habitation, ainsi qu’aux habitations mitoyennes.