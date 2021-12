<span style='text-decoration: underline;'>Vendetta inédite en mer entre des passeurs au large d’Aïn El Turck</span>:<br><span style='color:red;'>Un mort et une embarcation incendiée</span>

Des actes de violence, digne de ceux de la piraterie, qui ont causé la mort à une personne, se sont déroulés tard dans la soirée d’avant-hier, samedi, au large des côtes du chef-lieu de la daïra d’Aïn El Turck.

Selon des sources policières, il s’agit d’une vendetta ayant opposé des passeurs, qui couvait depuis ces derniers jours et, ayant été enfantée par la perpétration d’un vol d’équipements de mer. Les violences d’une extrême dangerosité se sont subitement manifestées au large de la localité de Paradis Plage. Le pilote d’une embarcation n’a pas trouvé mieux que de foncer à grande vitesse vers une autre chaloupe et ce, pour l’empêcher probablement d’effectuer une traversée clandestine destinée à tenter de rallier les côtes de la péninsule ibérique .La victime, qui a été ramenée à terre par ses complices sur le rivage de la localité de Paradis Plage, a succombé à ses graves blessures, occasionnées par le violent télescopage entre les deux embarcation. La malheureuse est passée de vie à trépas lors de son transfert vers l’hôpital Dr Tami Medjbeur d’Aïn El Turck. Toujours animés par une vengeance insensée, les belligérants ont, par la suite, mis le feu à la chaloupe de la bande adverse et ce, en l’arrosant d’essence, non loin du rivage de la localité de St Roch. Selon les témoignages glanés par notre journal, l’incendie a semé la panique et l’effroi parmi les habitants de cette petite localité, porte d’accès de ladite daïra, qui était réputée, pour sa tranquillité, jusqu’à cette soirée agitée et tragique de la soirée du samedi. Les habitants, notamment ceux domiciliés à proximité de la plage, ont passé une nuit blanche à surveiller leurs maisons par crainte d’être pris à partie dans cette bataille rangée, qui ne dit pas son nom. Fort heureusement, l’intervention déclenchée par les forces combinées, police /gendarmerie, a permis d’assurer un climat d’apaisement chez la population. Des sources policières indiquent qu’une opération de recherches, actuellement en cours, a été lancée pour tenter d’identifier et d’interpeller les auteurs de cette vendetta inédite, menée en mer par des passeurs. L’interpellation des mis en cause serait imminente, selon les mêmes sources.

Rachid Boutlélis