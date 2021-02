<span style='text-decoration: underline;'>Bousfer</span>:<br><span style='color:red;'>Un motocycliste mortellement fauché</span>

Un accident de la circulation routière mortel a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi sur le chemin de wilaya N°84 plus précisément à la grande plage, commune de Bousfer. En effet, un motocycliste âgé de 40 ans a été mortellement fauché par une voiture. Le sinistre a eu lieu à minuit et demi de la nuit de jeudi à vendredi, lorsqu’une collision a eu lieu entre la grosse moto de la victime et une voiture de marque Renault Symbol. Le motocycliste a rendu l’âme sur place, avant même l’arrivée des secours. Son corps a été déposé au niveau de la morgue de l’hôpital Medjber Tami, tandis qu’une enquête est ouverte par les éléments de la police de la sûreté de Bousfer.

Fériel.B