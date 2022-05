<span style='text-decoration: underline;'>Mascara</span>:<br><span style='color:red;'>Un mur du jardin Pasteur s’écroule</span>

Après les récentes fortes pluies qui ont causé plusieurs effondrements à travers la wilaya de Mascara, voilà qu’un mur du mythique jardin Pasteur s’est effondré il y un jour.

Ce qui a nécessité l’intervention des services d’évacuation de terre et de gravas la nuit. A rappeler que Mascara a connu une série d’effondrements de murs et d’inondations dont les plus importants sont les rocks qui sont tombés sur l’axe routier entre la commune d’El Mamounia et Mohammadia, et une partie du mur décoratif et de soutien au niveau de la nouvelle cité sise au quartier Medbber.

M. Bekkar