<span style='text-decoration: underline;'>Le ministre de l’Habitat, de la Ville et de l’Urbanisme</span>:<br><span style='color:red;'>Un nouveau cadre juridique pour la réhabilitation des immeubles du vieux bâti</span>

Le ministre de l’Habitat, de la Ville et de l’Urbanisme a annoncé avant hier lors d’une visite d’inspection à Oran, qu’un nouveau cadre juridique et organisationnel est en cours d’élaboration par le ministère pour permettre la réhabilitation des immeubles du vieux bâti dans les grandes villes grâce à des montages financiers intersectoriels.

«Cela nous permettra d’intervenir d’une façon rationnelle en coordination avec les autres secteurs», dira le Ministre. Lors d’un point de presse au nouveau pôle urbain Ahmed Zabana, le ministre a affirmé que la construction des habitations illicites doit cesser, «C’est un problème de tous les Algériens, le phénomène doit cesser immédiatement dans toutes les régions, tous les walis, chefs de daïras et maires ainsi que la société civile doivent savoir que ce phénomène doit cesser, on travaille pour le recensement de ces habitations, après on va concevoir des programmes de logements adéquats, il faut que toute la société civile et autorités doivent être une seule main pour cesser ce phénomène». Lors de sa visite au nouveau pôle urbain Ahmed Zabana à Misserghine, il a baptisé la cité 2000 logements.

Il a également écouté une présentation sur la situation du logement à Oran où il a annoncé l’octroi de 310 milliards de centimes pour les travaux des réseaux d’amenés comme l’électricité, le gaz et la réalisation d’un réservoir d’eau, « cette solution permettra de résoudre beaucoup de problèmes et réceptionner 15.000 logements d’ici la fin de l’année en cours», dira le Ministre.

Il a annoncé également que le secteur de l’habitat est arrivé à un taux d’intégration locale de 100%.» Nous avons engagé ce processus en 2013, actuellement tous les matériaux sont fabriqués localement, les entreprises et les bureaux d’études doivent veiller à ce que ces matériaux soient vraiment fabriqués en Algérie», dira t’il.

A Oran, le programme de logements quinquennal prévoit plus de 107.000 logements d’un programme global de 187 949 logements de différents types. 63 797 logements ont été réalisés jusqu’à la fin de l’année dernière dont 32.047 LPL, 7 241 LPA, 1 290 habitat rural, 19.047 AADL. Le reste à réaliser est de 43 251 logements, 14 049 LPL, 3 309 LPA, 4 500 LPA dans sa nouvelle formule, 2 204 habitat rural, 19 191 AADL. Le programme restant est de 10 815 logements dont 1 600 logements parmi eux 1100 logements dont les bureaux d’études ont été choisis, 500 logements dont le cahier de charges au niveau de la commission des marchés.

3 270 LPA, 4 265 AADL dont les plis seront ouverts le 22 du mois en cours. Concernant plus de 4 000 logements sociaux non encore lancés à Oran, le ministre a rejeté le planning de relance présenté en demandant que tout soit lancé en septembre prochain, «Vous m’avez donné un planning inacceptable, il faut envoyer une commission du ministère pour vous assister. Oran a besoin d’une relance des projets de logements, on ne peut pas accepter ce rythme», dira le Ministre au directeur du logement.

Fethi Mohamed