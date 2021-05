<span style='text-decoration: underline;'>Vaccin anti-Covid 19</span>:<br><span style='color:red;'>Un nouveau quota de 30.000 doses pour Oran</span>

Un quota de 30.000 doses du vaccin anti-covid19 sera réceptionné «dans les prochaines heures», par la direction de la santé et de la population (DSP) de la wilaya d’Oran, a-t-on appris, mardi, de cette instance.

«Il s’agit du cinquième quota réceptionné par la wilaya d’Oran et le plus important, ce qui nous permettra de vacciner presque l’ensemble des personnes inscrites sur la plateforme numérique de vaccination», a précisé à l’APS le chargé de communication, Dr Youcef Boukhari. «Avec ce nouveau quota, administré en deux doses avec un intervalle de 15 jours, nous pourrons vacciner 15.000 personnes, sachant que le nombre d’inscrits sur cette plateforme s’élève à presque 16.000 personnes», a-t-il fait savoir. Le même responsable a ajouté qu’»une fois ce quota épuisé, et avec la réception d’un prochain quota, nous pourrons faire baisser l’âge des personnes à vacciner, qui est actuellement fixé à 50 ans mais souffrant d’une maladie chronique». Jusqu’à présent, quelque 15.000 personnes ont été vaccinées dans la wilaya d’Oran depuis le début le début de la campagne de vaccination. Quatre quotas de vaccins ont déjà été épuisés, a rappelé la même source.