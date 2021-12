<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Un nouveau scanner d’un coût de 7,8 milliards de cts mis en service au CHU</span>

Le chef de l’exécutif de la wilaya de Sidi Bel Abbés, Mustafa Limani, a effectué avant-hier une visite de travail et d’inspection au niveau du CHU Abdelkader Hassani où il a assisté à la mise en service du nouveau scanner au niveau du service de radiologie.

Ce scanner en question a nécessité une enveloppe budgétaire de sept milliards et huit cent millions de centimes et pourra soulager un nombre considérables de patients, poussés malgré eux à dépenser des sommes colossales chez le privé pour des examens de radiologie. Le wali a visité aussi les différents pavillons du CHU à l’instar du service ORL, qui vient de connaître une opération de réhabilitation d’un coût de trois milliards de centimes lui permettant une capacité d’accueil de 17 lits.

Pour sa part, le pavillon de la chirurgie générale a bénéficié de 3,4 milliards pour le chantier de sa réhabilitation en cours de réalisation, et qui devra être livré dans le premier trimestre de l’an prochain, tout en attendant la réception d’un nouveau service de réanimation et la réhabilitation du service de traumatologie.

M. Bekkar