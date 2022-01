<span style='text-decoration: underline;'>POUR LUTTER CONTRE LES POINTS NOIRS</span>:<br><span style='color:red;'>Un nouveau schéma directeur de la collecte des déchets ménagers</span>

Des études seront lancées pour mettre en place un nouveau schéma directeur de la collecte des ordures . A cet effet , les services de la commune d’Oran concernés mettent les bouchées double pour essayer d’améliorer et de développer ce secteur selon les normes réglementaires .

Les services de cette commune en coordination avec les entreprises privées de ramassage des ordures déploient tous les efforts pour éradiquer les décharges illicites lors de leurs tournées quotidiennes en usant du matériel mis à leur disposition pour collecter les sacs de détritus jetés par les citoyens des différents quartiers pour leur assurer un environnement sain sans pollution et un cadre de vie agréable,mais les problèmes qui se posent ne sont pas encore totalement résolus . Pour atteindre les résultats escomptés en matière d’hygiène des lieux les citoyens doivent également contribuer de leur côté en jetant les sacs des déchets ménagers dans les points de collecte désignés par ces services pour faciliter le travail des éboueurs et pour leur permettre de gagner du temps lors de leur passage.

Ainsi pour protéger l’environnement et donner une bonne image des lieux un programme étoffé en activités concernant les préparatifs est concrétisé sur tous les plans pour la réussite de l’évènement sportif international celui des jeux méditerranéens et pour le meilleur accueil des invités d’Oran.

Bekhaouda Samira