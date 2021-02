<span style='text-decoration: underline;'>575 NOUVEAUX CAS DE CANCERS DÉTECTÉS L’AN PASSÉ À SIDI BEL ABBÉS</span>:<br><span style='color:red;'>Un nouveau service de médecine nucléaire au CAC</span>

Avant-hier jeudi, un nouveau service de médecine nucléaire a été inauguré au niveau du centre anti-cancer (CAC) de Sidi Bel Abbés à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer qui coïncide avec le 4 du mois en cours.

Ce nouveau dispositif, qui est le troisième dans la région ouest, va donc servir les malades pendant les séances de diagnostics et de traitements tout en leur évitant les difficultés des déplacements et surtout, les coûts très élevés chez les privés. Concernant les activités du centre anti-cancer de Sidi Bel Abbés, 2.021 patients ont été pris en charge pour des séances de chimiothérapie en 2020 ainsi que 18.366 séances de traitements des tumeurs. Cela s’ajoute à la capacité d’accueil du CAC de Sidi Bel Abbés qui offre le nombre de 120 lits et de nouveaux services dont des appareils de mammographie pour détecter les cancers du sein, un scanner, un service d’analyses biologiques, et l’appareil dit ‘Trombine’ en trois dimensions capable de traiter les cellules cancéreuses dans un temps record de cinq minutes et sans endommager les autres organes sains. Signalons que le centre a enregistré une nette diminution de nouveaux cas de cancers la dernière année avec les 575 nouveaux cas sur les 727 consultations contre les 880 cas recensés en 2019.

M.Bekkar