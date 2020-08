<span style='text-decoration: underline;'>Le condamné à mort Chergui Abdelkader (Belkacem)</span>:<br><span style='color:red;'>Un parcours atypique</span>

Le moudjahed et condamné à mort, Chergui Abdelkader dit Belkacem, aujourd’hui agé de plus de quatre vingt ans semble être en forme pour nous raconter sa participation à la révolution algérienne. M Chergui Abdelkader , nom de guerre Belkacem, est un ancien condamné à mort par l’occupant français et fait partie des membres du bureau d’Oran des anciens condamnés qui a été crée et présidé par le moudjahed, Benayad Kaddour, avec les autres membres ; Berkia Missoum, Zerouali Baroudi, Serki Abdelkader, Chergui Abdelkader et Fréha Ahmed et le président Benayad Kaddour, devait nous dire qu’il faisait partie du bureau national des anciens condamnés à la peine capitale et qu’il y avait 750 condamnés dont 350 ont été guillotinés et 15 fusillés dont 8 d’Oran. Il y a eu aussi beaucoup de prisonniers condamnés à la prison d’Oran qui furent enlevés par les membres de l’OAS et brûlés dont Hamdani, Adda, Sabri Aoued, Guerrab Houari, Fréh Mohamed.

Il y a eu l’évasion de plusieurs dont Aroumia Draoua Mohamed Bey, le gardien de prison Sellami Boualem et Bengasmia Djillali dit Hamid qui s’est évadé dans des bacs de poubelle. on peut également citer Khouadia, et SNP Benhamed dit Khroutchef et en ce qui concerne notre interlocuteur le Moudjahed condamné à mort, Chergui Abdelkader activait dans sa ville natale «Mascara» en 1956 et malgré on jeune âgé, un physique européen et parlait bien le français, ce qui lui facilitait sa circulation et a même été en prison parce qu’il a osé dire que «l’Algérie sera libre et indépendante». Il est devenu le recruteur des jeunes pour renforcer les maquisards et les réseaux étaient très étudiés et le choix des candidats se faisait discrètement. « Dans la famille, nous étions tous des plombiers et j’ai fait un stage en France, pour le chauffage central et on devait m’embarquer pour le Canada (Québec) français mais j’ai refusé parce que j’étais engagé avec la révolution même en France où les gars du FLN et MNA se partageaient les militants, et la police française tuait des algériens et accusait les réseaux, disant que c’est un règlement de comptes entre algériens pour semer les zizanie entre nous. Une fois, j’ai été arrêté et on m’a relâché grâce au directeur des ponts et chaussées qui est venu au commissariat pour une relâcher. Puis à Mascara, j’ai repris mon activité et je fus arrêté avec des témoins cagoulés et transféré en mars 1960 au 16 mai 61 et jugé par les forces armés d’Oran et je fus condamné à mort et j’ai occupé la cellule 13 de la mort écrou N°2848 avec deux autres personnes et là, les repas étaient limités. Il y a là Hadj Benalla membre du conseil de la révolution, j’ai été transféré à Alger du 27/01/59 au 13/11/50 N°d’écrou 2679 puis Mostaganem du 13/11/59 au 04/03/1960 N° d’écrou 2946, on m’a constamment changé de lieu de prison sachant qu’il avait affaire à un formateur et je leur apprenais le lancement des grenades, puis on a été transféré en France par bateau « Sidi Belabes » et je me suis débrouillé un petit drapeau et arrivé au port de Marseille, je l’ai accroché sur un hublot de la cale et tout le monde a pu le voir et a applaudi, la police et venue mais que peuvent-ils nous faire de plus et c’est là, que l’avocat du FLN , c’était maître Verges qui a intervenu en appel et ma condamnation à mort fut revue à la perpétuité jusqu’à l’indépendance où tout le monde a été libéré. Et puis, après l’indépendance, je suis rentré à la police, j’ai passé un examen et un stage et j’ai obtenu le grade d’officier (commissaire) et j’ai été muté à Tiaret».

Adda.B