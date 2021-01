Un parking à étages servira de… Centre commercial

L’idée, des plus saugrenues, de construire un parking à étages en plein cœur du quartier marchand de M’dina Jdida, sera finalement «corrigée» par la reconversion du site en centre commercial. On se souvient que l’ancien wali Mouloud Chérifi avait fermement plaidé pour le maintien du parking dans sa fonction initiale, pour diverses raisons objectives liées notamment au manque de maîtrise des activités commerciales pouvant être implantés dans ce parking à étages ainsi qu’aux normes d’organisation des espaces et de sécurité. Mais certains acteurs estimaient que les arguments de l’ancien wali «ne tiennent pas la route» et qu’il vaut mieux transformer le parking à étages en espace commercial afin d’éviter de créer dans cette zone un «énorme goulot d’étranglement» de la circulation en raison des difficultés d’accès et de sortie des nombreux véhicules qui seront en quête de stationnement dans ce nouveau parking. . Sans doute conseillé par un urbaniste optimiste partageant l’espoir d’une restructuration urbaine de toute cette zone marchande le long du Bd Mascara, l’ancien wali avait tranché et décidé que le parking sera opérationnel et confié en gestion-concession à l’entreprise de wilaya « Ermes Oran ». Une décision, il faut l’admettre, qui avait aussi le mérite de mettre un terme aux pressions et aux spéculations de toute une faune de prédateurs aux aguets, en attente d’une future affectation de locaux sur l’espace commercial tant convoité. Même la municipalité d’Oran proposait légitimement, le déplacement de certaines activités commerciales afin de libérer et de récupérer des espaces urbains squattés par divers marchands. Il faut dire que la décision de Mouloud Chérifi de maintenir le projet dans sa fonction initiale de parking répondait aussi à un souci de rigueur et de crédibilité des choix d’investissement et des dépenses publiques engagées par l’Etat. Mais il y a quelques jours, on apprenait que la Wilaya a balayé la décision de l’ancien responsable local, et a donc décidé d’annuler le maintien de l’infrastructure dans sa fonction de parking et de la convertir en centre commercial… Et cela après plus de quatre années de travaux d’installation d’équipements, de dépenses budgétaires et de longues procédures techniques et administratives nécessaires aux autorisations de mise en service d’un grand parking de stationnement à étages. Certes l’erreur initiale résidait dans le manque d’études et la maturation sérieuse de ce projet lancé en 2006, il y a quinze ans, et qui, en termes d’implantation, ne répondait à aucune norme urbaine. Mais une fois achevé, il fallait peut-être étudier les possibilités de régler la problématique des voies d’accès, libérer les espaces squattés par le commerce informel, revoir et réorganiser le plan de circulation avant de décider de «transformer» le parking en «centre commercial», aux contours imprécis, et qui risque sans doute à terme de poser bien d’autres contraintes et difficultés. Sous d’autres cieux, une telle affaire aurait suscité l’indignation et la colère de l’opinion publique et des citoyens qui exigeraient légitimement une enquête pour cerner la responsabilité des uns et des autres, et mettre fin à une impunité qui n’a que trop duré.

Par S.Benali