<span style='text-decoration: underline;'>JM Oran-2022</span>:<br><span style='color:red;'>Un parquet «très moderne» pour la salle omnisports d’Arzew</span>

La salle omnisports d’Arzew (Est d’Oran), qui fait l’objet d’importants travaux de réaménagement en prévision de la prochaine édition des Jeux méditerranéens (JM) l’été à venir, a été doté d’un parquet «très moderne», a appris l’APS mardi de la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS).

Il s’agit d’un parquet de marque «gerflor» de 9 mm, soit le même sur lequel s’étaient jouées les rencontres du dernier championnat d’Europe de handball, en janvier précédent, abrité par la Hongrie et la Slovaquie, a fait savoir le premier responsable de la DJS, Yacine Siefi. Fermée depuis près de deux années, la salle omnisports d’Arzew ne devrait pas tarder à rouvrir ses portes pour accueillir une partie des épreuves de la petite balle lors des JM prévus du 25 juin au 6 juillet. Les chantiers ouverts pour la circonstance ont été scindés sur deux parties, et confiés à la DJS d’Oran ainsi qu’à l’APC d’Arzew, a précisé Yacine Siefi.

«La DJS a été chargée du volet technique, dont le revêtement du sol par un nouveau parquet. Celui-ci est d’une excellente qualité qui permet aux sportifs d’y évoluer dans d’excellentes conditions’’, a-t-il assuré. S’agissant du deuxième volet et qui a trait aux travaux de réhabilitation des différents équipements de la salle, le même responsable a informé que ceux-ci sont attribués à l’APC d’Arzew, qui vient de bénéficier d’une enveloppe financière supplémentaire de la part de la wilaya pour les achever dans les meilleurs délais. La salle omnisports d’Arzew, d’une capacité d’accueil de 3.000 places, devait, en plus du Palais des sports “”Hammou-Boutelilis’’ d’Oran, accueillir les rencontres du championnat arabe des clubs vainqueurs de coupes initialement prévu en début du mois de mars en cours avant qu’il ne soit reporté à une date ultérieure.

C’est surtout le club local, l’ES Arzew, qui évolue dans le championnat d’Excellence (Messieurs), qui sera le principal bénéficiaire de la réouverture prochaine de la salle omnisport de la ville, vu qu’il a été contraint d’effectuer ses entrainements et accueillir ses adversaires loin de son «jardin préféré».

Cela s’est, du reste, répercuté sur son parcours depuis la fermeture de sa salle, puisque l’ESA trouve toujours des difficultés pour assurer son maintien parmi l’élite, comme déploré par le président de cette formation, Amine Benmoussa, dans de précédentes déclarations à la presse.