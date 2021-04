<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Un père et son enfant de 10 ans décèdent dans un accident</span>

En fin d’après-midi d’avant-hier jeudi, un accident mortel de la circulation a eu lieu sur la RN 13 reliant Télagh à Sidi Bel Abbés. Ce sont deux véhicules qui sont entrés en collision faisant malheureusement deux morts.

Un père âgé de 38 ans et son fils de dix ans. Le jeune père de famille est connu pour ses titres inventifs dans le domaine agricole à Télagh. La prudence donc est recommandée, et il faut éviter les sorties non nécessaires ainsi que les vitesses excessives , surtout que jeudi dernier q été caractérisé par de fortes précipitations et un brouillard dense.

M. Bekkar