Un peuple de défis

Les Algériens vivent dans l’euphorie, la joie et le bonheur qu’ont su leur donner leur prodiguer onze guerriers qui ont fait chavirer tout un peuple dans l’extase absolue. La victoire de nos Verts sur les Tunisiens et la consécration de l’équipe nationale dans cette coupe arabe de football a déclenché les plus intenses passions et prouvé à quel point ce peuple est ivre de son pays, et combien le patriotisme et l’amour de l’Algérie sont immenses et infinis pour le peuple algérien.

Les Algériens sont fous de leur pays, et ces moments de victoires et de distinction sont un pur bonheur que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. En gagnant cette coupe arabe, les camarades de Brahimi, ont fait souffler un air de fierté sur toute l’Algérie et pour les Algériens où qu’ils soient dans le monde. Partout on pouvait crier à tue-tête et fièrement le fameux refrain « les Algériens » que l’on scande dans les stades de notre championnat.

Sauf que cette fois, la chose ne se limitait pas uniquement aux seuls mordus du football, mais concernait tous les Algériens de tout âge et des deux sexes. C’est une communion intense entre tous les enfants de ce pays qu’il soit de l’est, de l’ouest, du centre ou du sud de cette terre bénite. L’euphorie a traversé tout le pays et au même moment où Brahimi signait le deuxième but, le même cri de joie avait tonné aux quatre coins du pays.

Les Algériens, au delà du sport et du football, sont capables de relever tous les défis. Ils ont cette hargne de la réussite et surtout cet amour sans borgne pour leur pays qui fatalement leur permettra de réussir dans tous les domaines. Car un peuple pareil est capable de tous les exploits, pour peu que l’on sache canaliser ses capacités et qu’on sache lui démontrer l’importance que son œuvre peut avoir dans le rayonnement de son pays. Voir l’Algérie leader, et parmi les plus grands dans tous les domaines, est une obsession pour tous les Algériens et pour ce, ils sont prêts et mobilisés à se donner sans limites et sans compter pour réaliser et concrétiser cet idéal, qui n’a rien d’impossible pour ce peuple qui a vaincu les plus puissants et s’est libéré du pire colonialisme qu’a connu le 20è siècle.

Un peuple pareil, avec cet amour sans bornes pour son pays, peut soulever les montagnes. Il suffit de lui faire confiance et de croire en son génie et en ses capacités. Il fera des miracles. Il en est capable et il le prouvera et l’affichera à la face du monde entier.

Par Abdelmadjid Blidi