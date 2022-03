<span style='text-decoration: underline;'>JEUX MÉDITERRANÉENS</span>:<br><span style='color:red;'>Un plan de transport spécial les délégations officielles</span>

Pour le déplacement rapide et pratique des délégations officielles des sportifs, de ceux qui les accompagnent et des bénévoles qui vont venir pour participer à l’événement tant attendu par les Oranais, à savoir les jeux méditerranéens, un plan spécial pour assurer leur transport sera mis en place .

Cette opération fait partie du vaste programme des préparatifs de cette manifestation internationale prévue en juin prochain .

Elle a pour but de faciliter leur circulation. Ainsi les services du comité d’organisation de ces jeux vont entre autres chapoter et s’occuper de ce plan en organisant leur déplacement et vont décider des circuits qu’ils vont prendre pour aller des lieux d’hébergements vers les structures sportives du déroulement de cet événement . Pour ce qui est de l’autre nouveau plan de transport concernant les communes qui relèvent de la wilaya, les services de la direction de transport sont en train de revoir l’ancien et d’étudier ce projet pour assurer un meilleur mouvement.

Bekhaouda Samira