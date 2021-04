<span style='text-decoration: underline;'>Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Un plan d’urgence pour collecter le carton sur les boulevards commerçants</span>

La direction de l’environnement de la wilaya d’Oran a récemment chapeauté la mise en place d’un plan d’urgence pour la collecte du carton, «anarchiquement jeté» au niveau des boulevards commerçants, a-t-on appris mardi auprès de cette administration.

La direction de l’environnement a tenu une série de réunions avec différents intervenants dans la gestion des déchets au niveau du groupement d’Oran, à l’instar de l’EPIC responsable de la gestion des centres d’enfouissement technique d’Oran (EPIC CET Oran) et la division de l’hygiène et de l’assainissement (DHA) relevant de la commune d’Oran, pour la mise en place de ce plan, a indiqué la directrice de l’environnement, Samira Dahou. Ce plan d’urgence implique la mobilisation de plusieurs benne-tasseuses, appelées à faire plusieurs rotations par jour pour collecter le carton qui jonche les boulevards commerçants du groupement d’Oran.

Pour sa part, la cheffe de service valorisation au niveau de l’EPIC CET Oran, Amina El Mogherbi a indiqué que l’EPIC a mobilisé trois benne-tasseuses qui effectuent pas moins de 6 rotations par jour pour collecter le carton des boulevards commerçants du groupement d’Oran, ajoutant que l’EPIC est prête à mobiliser plus de moyens selon le besoin.

Les participants ont également consenti à réactiver la commission de wilaya pour l’inspection de la gestion des déchets commerciaux, à l’arrêt depuis plus d’un an à cause des répercussions de la pandémie du Covid-19, a expliqué Mme El Mogherbi, rappelant que le rôle de cette commission est de sensibiliser les commerçants sur la valorisation des déchets, mais aussi de les mettre devant leurs responsabilités en ce qui concerne l’organisation de la collecte.