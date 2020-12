<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Un plan opérationnel et logistique de vaccination contre le Coronavirus</span>

Un plan opérationnel et logistique de vaccination contre le Coronavirus est en phase d’élaboration dans la wilaya de Mostaganem, a-t-on appris lundi du directeur de la santé et de la population.

Mohamed Tewfik Khelil a indiqué que la commission de wilaya chargée de la préparation de l’opération de vaccination contre le virus Corona a été installée le week- end dernier et procède à un inventaire de tous les moyens opérationnels et logistiques. Ces moyens incluent les capacités de stockage du vaccin au niveau des établissements publics et privés, en plus d’engager le tissu économique qui contribuera à cette opération «qualitative» suite à un recensement de sept entrepôts dotés de moyens de froid au niveau du secteur sanitaire public, ce qui offre la possibilité de mettre en place une unité centrale de stockage, a-t-on fait savoir.

Les dix dairas au niveau local se sont également lancées dans une vaste opération de recensement de toutes les structures des secteurs de l’éducation, de la jeunesse et des sports, de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en plus des collectivités locales, auxquels il est possible de recourir dans les opérations de vaccination.

Ces unités secondaires s’ajoutent à celles de vaccination de base qui ont été inventoriées dont 78 unités fixes qui peuvent être renforcées en fonction de la situation par les unités mobiles de la protection civile, selon la même source. Ce plan porte, dans une première phase, sur la mobilisation d’au moins 12 camions pour assurer le transport quotidien du vaccin vers les différentes unités de vaccination, le recrutement de tous les moyens humains pour les services de santé et la formation de toutes les équipes en charge de cette opération.

Abordant la situation épidémiologique actuelle, M. Khelil a souligné que les cas de contamination sont en nette régression depuis le début du mois de décembre, faisant savoir que les trois services Covid (Mostaganem, Sidi Ali et Ain Tédelès) suivent actuellement 140 cas confirmés et autres suspectés .