<span style='text-decoration: underline;'>AID EL FITR</span>:<br><span style='color:red;'>Un planning spécial pour la permanence des commerçants</span>

293 commerces d’alimentation générale,197 boulangeries ,9 minoteries,4 laiteries ,1 station de production d’eau minérale à Boutlélis ainsi que 56 stations d’essence ont été désignés pour la permanence durant les deux jours fériés de l’Aid .

Ces commerces sont situés à travers les différents quartiers qui relèvent des daïras de la wilaya d’Oran . Ce planning spécial rentre dans le cadre du programme des préparatifs de l’Aid et a été conçu sur instruction du ministère du commerce par les services de la direction du commerce de la wilaya en coordination avec ceux de l’union des commerçants et des artisans algériens d’Oran(UGCAA). Un dispositif de contrôle est prévu durant la fête au niveau des commerces listés pour veiller au respect des permanences .Pour le bon déroulement de cette opération, pour assurer des services adéquats durant cette fête et pour éviter surtout la pénurie ,notamment concernant les produits de première nécessité tel que le pain ,le lait et l’essence entre autres ainsi qu’en matière de transport des efforts seront fournis en matière de permanence dans les divers secteurs pour passer une bonne et tranquille fête religieuse .Ainsi une bonne coordination est nécessaire pour atteindre les objectifs visés en matière de services.

Bekhaouda Samira