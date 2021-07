<span style='text-decoration: underline;'>Feux de forêts à Blida</span>:<br><span style='color:red;'>Un pompier blessé, des unités des wilayas limitrophes à la rescousse</span>

Un agent de la Protection civile participant aux opérations d’extinction de l’incendie qui s’est déclaré sur les hauteurs de Chréa (Blida) a été blessé, a indiqué samedi un communiqué de la direction locale de la Protection civile, ajoutant que les équipes d’intervention ont été renforcées par les unités des wilayas limitrophes.

Selon le communiqué, l’un des membres de la protection civile mobilisés sur les hauteurs de Chréa pour participer aux opérations d’extinction de l’incendie qui s’est déclaré à 4h30 a été touché par des brûlures de 3e degré au niveau du visage et des membres supérieurs. La victime a été évacuée vers l’hôpital de Douéra (Alger) pour recevoir les soins nécessaires avant d’être transféré à son domicile en assurant son suivi par le médecin en chef de la Protection civile. L’incendie s’étend sur 4 foyers répartis sur Oued el Abrar, Oued Bellat et Sidi el Kebir au niveau du Parc national de Chréa. Pour maitriser cet incendie et protéger cette réserve naturelle, les services de la protection civile ont mobilisé toutes leurs unités, en sus des unités des équipes des wilayas adjacentes, à l’instar de Médéa et Tipasa et des colonnes mobiles pour venir à bout des incendies de forêts. Les unités présentes sur terrain ont été renforcées par l’unité d’intervention spéciale relevant de l’unité nationale d’instruction et d’intervention à Dar El Beida, a précisé la source, ajoutant que l’unité aérienne relevant de la Direction générale de la Protection civile a lancé une intervention quelques heures après le déclenchement des incendies. Les opérations d’intervention se poursuivent encore, a souligné le communiqué, relevant la possibilité de faire appel aux équipes en repos.