<span style='text-decoration: underline;'>Conférence régionale sur les startups dans l’ouest du pays</span>:<br><span style='color:red;'>Un précieux jalon pour l’économie de la connaissance</span>

L’innovation sera le moteur de l’économie nationale. c’est plus qu’un vœu gouvernemental, c’est une vision stratégique qu’entreprend de concrétiser l’exécutif. Cette volonté transparaît clairement à travers l’organisation, hier, à Oran de la conférence régionale sur «les startups dans l’ouest du pays (ORAN DISRUPT 2021)». La régionalisation des événements autour de l’économie de la connaissance est un signe, qui ne trompe pas, de la volonté politique d’aller chercher les génies là où ils se trouvent et de les armer pour relever les défis de l’émergence. Cela transparaît clairement dans l’allocution du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, prononcée par visioconférence, à partir d’Alger. «Cette rencontre vient confirmer une fois de plus que le gouvernement accorde toute son attention aux entreprises émergentes», a affirmé le Premier ministre. Le ton est donc donné. «Nous estimons que l’innovation est notre seule issue pour bâtir une économie moderne basée sur les capacités scientifiques de nos jeunes», a-t-il ajouté. Et comme pour apporter la preuve de l’engagement de l’exécutif, M. Djerad a tenu à attirer l’attention des jeunes entrepreneurs sur le fait le gouvernement «avait mis en place une feuille de route claire pour passer rapidement à une économie basée sur la connaissance, dans le cadre de la mise en œuvre du programme du Président de la République».

Il mettra en exergue la nécessité d’intensifier les efforts et d’impliquer tous les acteurs, basés en Algérie ou à l’étranger, pour atteindre cet objectif.

Franc et direct, le Premier ministre n’a pas tourné autour du pot et annoncé de but en blanc que l’économie nationale «a aujourd’hui besoin d’entreprises qui apportent une réelle valeur ajoutée, et dépendent de la recherche et du développement pour fournir des services et des produits innovants». C’est la voie choisie par le gouvernement. Et c’est sur ce chemin qu’entend suivre l’ensemble de la communauté jeune en Algérie.

Présent en force à travers les ministère délégué auprès du Premier ministère, chargé de l’économie, son ministre délégué, Yacine El Mahdi Walid, de l’Enseignement supérieur, Abdelbaki Benziane, de l’Énergie et des mines, Mohamed Arkab et de la Poste et des Télécommunications, ainsi que des walis de la république des wilayas de l’ouest du pays, l’Etat affiche sa disponibilité à se mettre au services du génie inventeur algérien. A côté des représentants de la haute administration, la conférence a associé des experts algériens et internationaux. Les débats, axés sur les technologies liées aux finances et aux assurances, «cloud computing», le transport et les services logistiques, étaient très instructifs.

La conférence ira au concret en incluant dans son programme l’annonce des lauréats du concours des projets innovants en phase finale. Ces derniers seront évalués par une commission composée d’experts dans ces domaines. Il faut savoir, enfin, qu’en marge de cette conférence régionale, une exposition sera organisée sur les startups, activant dans l’ouest du pays. Des conférences régionales similaires, abordant différentes thématiques, seront organisées à Ghardaïa, Constantine, pour être clôturées, le mois d’octobre prochain, par une conférence nationale à Alger.

