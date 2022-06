<span style='text-decoration: underline;'>HADJ 2022</span>:<br><span style='color:red;'>Un premier groupe de hadjis quitte l’aéroport international d’Oran à destination des Lieux saints</span>

Un premier groupe de hadjis a quitté, dimanche tôt le matin, l’aéroport international «Ahmed Benbella» d’Oran à destination des Lieux saints de l’islam (Arabie saoudite) pour accomplir le Hadj 2022 (1443 de l’hégire).

Le groupe, composé de 300 pèlerins des wilayas de l’Ouest du pays, est transporté à bord d’un avion d’Air Algérie pour rallier l’aéroport de Medine. Le groupe de pèlerins en direction des Lieux saints de l’islam à partir de l’aéroport d’Oran est encadré par deux membres de la mission locale (un encadreur et un guide religieux) qui les accompagneront durant l’accomplissement du rituel du cinquième pilier de l’islam. Une chapiteau a été dressé au niveau de l’aéroport pour recevoir les pèlerins dans les meilleures conditions et les prendre en charge concernant les modalités de voyage, dans le cadre des mesures sanitaires préconisées. Les autorités locales ont saisi l’occasion pour exhorter les pèlerins à mieux représenter l’Algérie en tant qu’ambassadeurs. Pour leur part, des hadjis ont exprimé leur joie de pouvoir se diriger vers les Lieux saints pour accomplir le cinquième pilier de l’islam, après deux ans d’interruption des vols en raison des mesures préventives imposées par la pandémie de Covid-19. Pour rappel, 17 vols sont programmés vers les Lieux saints (Arabie saoudite) à partir de l’aéroport international «Ahmed Benbella» pour prendre en charge le transport d’environ 5.100 pèlerins des wilayas de l’Ouest du pays. Sur ce programme, 15 vols sur Air Algérie et deux vols avec Saudi Airlines, durant la période du 19 juin au 3 juillet, à raison d’environ 300 pèlerins par vol.