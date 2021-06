<span style='text-decoration: underline;'>Coronavirus</span>:<br><span style='color:red;'>Un professionnel réfute l’existence d’un variant local en Algérie</span>

Alors que certains médias ont rapporté une information selon laquelle l’Algérie aurait enregistré un variant local du coronavirus, un professionnel de la santé a réfuté la véracité de ce qui a été rapporté par certains médias.

L’information sur ce supposé variant local de la Covid-19, qui a circulé ces derniers jours, est dénuée de tout fondement et il s’agit d’une rumeur, a affirmé, le Professeur Rachid Belhadj, président du Syndicat des professeurs et chercheurs universitaires.

Intervenant, hier, sur les ondes de la chaîne Une de la Radio nationale, le praticien qui occupe aussi le poste de responsable des activités médicales et paramédicales au sein de l’hôpital Mustapha Bacha, a réfuté l’existence de souche algérienne du virus. «Je dément cette information sur la détection d’un supposé mutant algérien du coronavirus», a-t-il déclaré, précisant que «c’est l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui a habilité à statuer sur cette question au côté de l’Institut Pasteur d’Algérie». Il a précisé que la loi permet à ces deux organismes, sur le plan scientifique, de confirmer ce qui a été présenté comme étant une souche locale.

Par ailleurs, M. Belhadj a affirmé que l’Algérie a enregistré dernièrement une légère hausse des décès dus à la Covid-19. «Ce qui nous inquiète c’est le fait que nous sommes aux portes de l’été ; une période connue pour la multiplication de rendez-vous qui nécessitent le regroupement en grand nombre de personnes telles que les fêtes de mariage, alors que la loi exige la distanciation physique», a-t-il averti. Il a tenu à dénoncer les fêtes organisées par les citoyens d’une façon illégale. «Il y a des citoyens qui louent des villas pour organiser des fêtes de mariage, des agissements qui peuvent encourager la circulation du virus», a-t-il regretté. Pour ce qui est du plan sanitaire mis en place pour préserver la santé des candidats et membres de la famille éducative durant les épreuves du Baccalauréat, l’invité de la chaîne Une a affirmé que les mesures de prévention et de protection ont été prévues à cette occasion.

Il a annoncé la disponibilité des masques de protection, les produits de désinfection, les équipements pour mesurer la fièvre. Pour le Pr Belhadj, l’Algérie dispose d’une expérience de 16 mois dans sa lutte contre la pandémie du coronavirus, précisant que les candidats du BAC sont jeunes et ne souffrent pas de problèmes particuliers de santé.

Interrogé sur la situation sanitaire actuelle, le professeur a affirmé que l’hôpital Mustapha Bacha, reçoit quotidiennement entre 30 à 50 cas destinés aux opérations de dépistage et 6 cas d’hospitalisation, soulignant que la capacité de l’hôpital ne supporte pas plus de 20 cas de réanimation.

Concernant la campagne de vaccination en cours, le Pr Belhadj a exprimé ses regrets pour le manque de sensibilisation à cause des craintes des vaccins en dépit de leur disponibilité en quantité suffisante. Il a affirmé que l’engouement pour la vaccination est faible étant donné que les chapiteaux mis en place pour cette opération ne recevaient pas plus de 100 personnes quotidiennement. Le Pr Belhadj a révélé, par ailleurs, que la campagne de vaccination des membres du corps médical connaît, à son tour, des trébuchements, car le taux de participation n’a pas dépassé le taux de vaccination est de 17%.

Samir Hamiche