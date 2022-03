<span style='text-decoration: underline;'>Direction du tourisme</span>:<br><span style='color:red;'>Un programme pour accueillir les invités d’Oran lors des JM 2022</span>

Les jeux méditerranéens à Oran approchent à grands pas. Dans le cadre des préparatifs, la direction du tourisme et de l’artisanat de la wilaya d’Oran a mis en place un programme d’accueil des invités et des visiteurs de la ville lors de cet événement sportif, où des milliers de visiteurs de l’intérieur et l’extérieur du pays vont se déplacer pour assister aux jeux.

Une panoplie d’activités culturelles a été également élaborée pour accueillir les initiés et créer une ambiance festive lors des jeux. La direction du tourisme de la wilaya a créé dans ce cadre des commissions pour l’application de ce programme.

Selon le directeur local Kaim Bellabes, une commission de wilaya a inspecté les différents établissements hôteliers. 70 hôtels de différents classements ont été sélectionnés, composés de près de 7.000 chambres et plus de 9.000 lits. Il est à noter que la direction du tourisme s’attend à la réception de 15 nouveaux hôtels d’une capacité de 1920 lits. Le plan prévoit également le lancement de 04 nouveaux circuits touristiques qui concernent 26 sites archéologiques, culturels et touristiques. A cela s’ajoutent des circuits touristiques régionaux qui concerneront les wilayas d’Ain Temouchent, Sidi Bel Abbes, Mostaganem et Tlemcen. Dans le même cadre, un projet a été lancé pour la modernisation et l’éclairage de 26 sites archéologiques en coordination avec la direction de la culture. Les délais des travaux seront d’un mois et leur réception est attendue avant la fin du mois d’avril. Il est a rappeler que le wali d’Oran Said Sayoud a annoncé récemment qu’un plan sera mis en place pour accueillir les visiteurs venus des différentes wilayas du pays lors des jeux méditerranéens qui se dérouleront du 25 juin au 06 juillet prochain. «Pour les athlètes qui vont participer aux jeux, ils seront hébergés au village méditerranéen d’une capacité de 5000 lits, il y a également le complexe des Andalouses qui va accueillir la compétition de voile. les hôtels seront réservés au visiteurs et aux invités qui vont assister aux cérémonies d’ouverture et de clôture des jeux» dira le wali.

A propos des visiteurs venus des différentes wilayas du pays. Said Sayoud a affirmé qu’un plan est en cours d’élaboration pour assurer l’hébergement pour ces visiteurs, «il y a un nombre important d’hôtels qui ont été inspectés par une commission de wilaya, qui a recensé les lits et instruit les gérants à améliorer la qualité de service, les auberges de jeunes seront mobilisés, et en cas de nécessité, les cités universitaires seront utilisées afin que les jeux se déroulent dans de bonnes conditions», a conclu le wali d’Oran.

Fethi Mohamed