<span style='text-decoration: underline;'>CINÉ FTOURKOUM</span>:<br><span style='color:red;'>Un programme spécial pour le mois de ramadhan à l’IFO</span>

En partenariat avec les services du centre national de la cinématographie Algérien (CNCA) , l’institut français d’Oran(IFO) prévoit un programme spécial durant le mois de ramadhan .

Durant cette période, il y aura la projection d’une série de films algériens .A cet effet ,le mercredi prochain, il y aura la diffusion de « Omar Gatlato » dans la salle de projection de cet institut dans la soirée à partir de 21h30.Ce film a été réalisé par Merzak Allouache en 1976. Il a une durée d’une heure 30.Il raconte l’histoire d’Omar à Alger ,c’est en effet ,un petit employé qui vit dans un petit appartement qui se situe dans un quartier populaire ,qui passe son temps entre son travail et sa passion qui est la musique . On le surnomme «Gatlato» à cause de ses attitudes .Pour pouvoir assister à ce programme culturel ,il est demandé de réserver à l’avance sa place en ligne.

Bekhaouda Samira