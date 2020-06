<span style='text-decoration: underline;'>Oran | Tourisme</span>:<br><span style='color:red;'>Un protocole sanitaire spécial durant la saison estivale en cas de déconfinement</span>

Dans le cadre du vaste programme des mesures préventives sanitaires pour lutter contre la propagation de l’épidémie du Covid-19 et en cas de déconfinement, un protocole sanitaire spécial est en train d’être établi en prévision de la saison estivale.

A cet effet, durant la conjoncture actuelle, pour éviter de contracter ledit virus, ledit protocole porte sur l’installation durant la saison estivale en cas de déconfinement au niveau des établissements hôteliers, de cellules de surveillance. Une commission technique constituée de plusieurs membres, à savoir, des experts, des spécialistes ainsi que des opérateurs qui activent dans le secteur du tourisme concrétise ledit protocole et veille à son application ainsi que le respect des consignes préventives.

Lesdites cellules seront dotées de tous les moyens humains et matériels pour accompagner les estivants durant cette crise sanitaire qui perdure et qui engendre des conséquences négatives qui se répercutent sur plusieurs volets, social, économique et sanitaire. Elles vont pouvoir détecter, enregistrer les cas positifs audit virus et prendre les dispositions sanitaires nécessaires en cas de besoin.

Le but est d’essayer, notamment, de protéger les estivants dudit virus et de pouvoir passer une bonne saison estivale à l’abri de toute possibilité de contracter le virus en maitrisant la situation sanitaire et en arrivant à casser totalement la chaine de contamination pour arriver à atteindre zéro nouveau cas positif.

Dans le même cadre, il a été signalé que pour le bon déroulement de la saison estivale en cas de déconfinement, lesdites cellules s’impliquent sur le terrain pour des résultats satisfaisants.

Bekhaouda Samira