Un quartier-dortoir sans âme et sans vie collective

L’espace de plus de 25 hectares situé en face du nouveau complexe sportif d’Oran fera l’objet d’une grande opération de plantation d’arbres. Des instructions ont été données par le wali d’Oran Said Sayoud lors de sa dernière visite sur le site à la direction des services agricoles et à la conservation des forêts pour entamer l’opération à partir du 15 octobre, «une période qui coïncide avec les premières pluies». Cette annonce a été applaudie et largement saluée sur les réseaux sociaux, notamment par ceux, nombreux, qui estiment que cette vaste zone urbaine était, et reste encore bien menacée par «l’invasion du béton». Et il est vrai que l’on peut déjà constater sur les lieux le lancement des travaux de quelques projets de promotion immobilière. Selon une source proche de ce dossier, des parcelles foncières sur cette espace mitoyen au complexe sportif auraient été depuis quelques temps déjà attribuées à des opérateurs privés, dès lors que la nature administrative de ces terres agricoles a fait l’objet d’un dossier de transfert dans les zones d’extension urbaine après le choix d’implantation du nouveau complexe olympique il y a déjà plus de dix ans. Mais à défaut d’occupation rapide de ces terrains par des infrastructures publiques ou des projets dignes du progrès et de la modernité annoncée pour la capitale oranaise, on a peu à peu assisté aux premières construction de baraques de bidonville autour de l’ancienne ferme située au milieu de cet espace laissé à l’abandon depuis des années. Pourquoi, juste après le lancement des travaux du grand complexe sportif, aucun des anciens wali successifs n’a pris la peine de lancer une sérieuse étude d’aménagement de tous les espaces environnants ? Pourquoi fallait-il attendre l’arrivée de M. Said Sayoud, le nouveau wali, à quelques mois de l’ouverture des JM, pour se rendre compte de l’image honteuse affichée par cet espace de 25 hectares menacé par l’implantation de nouveaux bidonvilles. Et peuton croire un instant qu’une opération de reboisement, aussi crédible soit-elle, permettra de protéger sur le long terme ce vaste terrain en périphérie urbaine? On sait à quel point les surface boisées sur le flanc de la montagne du Murdjadjo ont été et sont encore ravagées par l’occupation sauvage de baraquements illicites. En réalité, c’est tout le nouveau pôle urbain de Belgaid, comme bien d’autres, qui pose un sérieux problème d’intégration, d’harmonisation et de convivialité sociale, le réduisant à un vaste quartierdortoir sans âme et sans vie collective en raison de l’absence quasi-totale d’infrastructures culturelles et sportives, de lieux de rencontre et d’animation, d’aires de détente et d’espaces verts dignes de ce nom, ni même de maintenance urbaine la plus élémentaire…. Ainsi va Oran.

Par S.Benali