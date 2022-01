<span style='text-decoration: underline;'>Mohamed Tarek Belaribi depuis Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>«Un quota supplémentaire de 15000 logements AADL à l’échelle nationale cette année»</span>

Dans un point de presse qu’il a organisé lors de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Mostaganem, avant-hier, le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Mohamed Tarek Belaribi, a annoncé qu’un quota supplémentaire de 15000 logements AADL à l’échelle nationale sera lancé cette année.

Le ministre a ajouté que la semaine prochaine, une convention de financement de ce programme (15000 lgts) sera signée avec le CPA (Crédit populaire algérien), ce qui permettra de satisfaire les besoins de tous les souscripteurs, plus particulièrement les retardataires et ceux ayant fait des recours. A la fin du mois de mars de l’année courante, une opération de remise des décisions d’affectation aux souscripteurs à l’échelle nationale sera organisée selon le ministre .

Les directeurs de l’habitat et de l’urbanisme et de l’OPGI ainsi que le directeur régional de L’AADL ont fait état, auparavant, d’exposés sur les constructions de logements dans la wilaya de Mostaganem. Ainsi, ils informeront le ministre qu’actuellement 6488 logements sont en cours de construction, et qu’en l’absence du foncier, 4367 logements n’ont pas encore connu un début d’exécution. A cet effet, le ministre dira que dans une nouvelle vision du plan d’urbanisation s’étalant sur cinq ans, le problème du foncier sera réglé et des assiettes seront réservées pour l’édification de petites villes à proximité des chefs lieux de communes. Le membre du gouvernement dira que 5000 logements ont été distribués dans la wilaya de Mostaganem en 2021.

Le ministre a visité le projet de 1088 logements publics locatifs en cours d’achèvement à la cité El Hachem dans la commune de Sayada, et 100 logements publics aidés à la cité Belvédère à Mostaganem. Il a également donné le coup d’envoi de la reprise des travaux de 600 logements AADL à Stidia, qui étaient à l’arrêt suite à la résiliation du contrat avec l’entrepreneur pour cause de long retard. C’est une autre entreprise qui a repris les travaux et qui doit les achever avant la fin de cette année.

Le ministre a également présidé une cérémonie de remise de clefs à 174 bénéficiaires de logements AADL et 73 aides financières à l’habitat rural ont été remises à 73 policiers. 2519 logements AADL seront remis à leurs bénéficiaires avant la fin de l’année en cours. Ainsi, Mostaganem sera parmi les wilayas à achever AADL 2 en 2022. Rappelons que la wilaya de Mostaganem a bénéficié de 7900 logements AADL et 5381 d’entre eux ont été distribués. 61 douars relevant des zones d’ombre ont bénéficié de programmes d’aménagement urbain, l’assainissement, l’éclairage public pour un milliard et deux cent millions de dinars. Le ministre a visité le douar si Zahaf, comme modèle.

