<span style='text-decoration: underline;'>DÉCÈS DE L’ARBITRE BOUHENI MOUSSA</span>:<br><span style='color:red;'>Un referee partial à tout point de vue</span>

L’arbitre de football de la ligue de wilaya de football d’Oran est décédé suite à un accident.

En effet, monsieur Bouheni Moussa la soixantaine d’âge qui au moment des faits, conduisait un tracteur remorque et était accompagné de son fils Benali (14 ans) et de son petit fils, revenait du cimetière de Hassi Ameur situé à deux kilomètres du village sur la colline surplombant le village après s’être recueilli sur la tombe de ses parents, a perdu la vie ; en descendant la pente, un incident mécanique eut lieu et Moussa perdit le contrôle du tracteur qui dévalait la pente, le tracteur se renversa et Moussa se retrouva écrasé par l’engin, il est mort sur le coup.

Tandis que son fils blessé gravement a été transporté à l’hôpital où il succomba à ses blessures, le petit fils a été blessé légèrement. Feu Bouheni Moussa, arbitre de foot de la ligue de wilaya était très populaire et estimé et respectué par la population et tous les sportifs qui le connaissaient, il avait toujours le sourire et était serviable et généreux comme son père Bouheni Boudjemi, un colosse montagnard qui a survecu aux années de la décennie noire de terrorisme bien qu’il habitait seul au douar de Dabaîba situé à une dizaine de kilomètres du village de Hassi Ameur. Boudjemi tenait un élevage de moutons et possédait une quarantaine de chiens et un fusil.

Après le décès de son père, Bouheni Moussa devait prendre la relève pour s’occuper de l’élevage de moutons et ainsi, Moussa devait abandonner l’arbitrage pour faire le va et vient entre le Douar Dabaîba et le village de Hassi Ameur où il avait son habitation et où les familles Bouhenni et Benyoucef étaient très connues et aimées pour leurs comportement exemplaire. Ainsi, l’arbitre feu Bouheni Moussa qui est parti subitement a laissé une bonne image de lui faite de générosité et de fraternité envers autrui comme il est prescrit dans le livre saint du Coran Allah Yarhamhoum ouaya sabre oua salouane à la famille. Inna li Allah oua inna ilayhi Radjioune. La rédaction sportive du journal présente ses sincères condoléances aux familles Bouheni et Benyoucef et partage leur douleur.

Adda.B