<span style='text-decoration: underline;'>Aïn Defla</span>:<br><span style='color:red;'>Un réseau criminel organisé démantelé, près d’un quintal de kif traité saisi</span>

Les services de sécurité de Aïn Defla ont démantelé récemment un réseau criminel organisé de 3 individus versé dans le trafic de kif traité, dont l’activité s’étendait à plusieurs wilaya du pays, saisissant 90 kg de cette substance hallucinogène, a-t-on appris vendredi auprès des services de la sûreté de wilaya.

Ayant eu vent d’un individu résidant à Aïn Defla, lequel envisageait d’acheminer une importante quantité de drogue de l’une des wilaya de l’ouest vers une autre du centre du pays, les éléments de la brigade de recherche et d’investigation (BRI) ont mis en place un plan minutieux visant sa neutralisation, a-t-on précisé à la cellule de communication et des relations publiques (CCRP) de la sûreté de wilaya. Après l’avoir identifié, les policiers l’ont surveillé de très près, l’arrêtant samedi dernier au niveau du tronçon de l’autoroute est- ouest traversant la wilaya à hauteur de Bourached, mettant la main sur 90 kg de kif traité (sous forme de barrettes) soigneusement dissimulés dans la malle de son véhicule, a-t-on fait savoir. Acculé, le présumé suspect a reconnu faire partie d’un réseau comptant 4 autres membres s’adonnant à cette activité répréhensible, dont deux résident à Oran et Relizane, affirmant ignorer le lieu de résidence des deux autres membres restants, a-t-on détaillé. Les deux autres membres restants du réseau, actuellement en fuite, font l’objet d’intenses recherches après avoir été identifiés, a-t-on encore précisé. Un dossier judiciaire a été constitué à l’encontre des contrevenants en vertu d’un PV portant sur les griefs de «détention», «transport» et «vente de drogue dans le cadre d’une organisation criminelle organisée», a-t-on indiqué. Après parachèvement des procédures judiciaires, les 3 mis en cause arrêtés (âgés entre 30 et 40 ans) ont été présentés jeudi après-midi devant le procureur de la république près le tribunal de Aïn Defla, lequel les a placés sous mandat de dépôt dans l’attente de leur jugement, a conclu la CCRP.