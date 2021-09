<span style='text-decoration: underline;'>Ain Turck</span>:<br><span style='color:red;'>Un réseau de passeurs de harraga démantelé</span>

Les services de la police de la sûreté de daïra d’Ain Turck ont réussi à démanteler un réseau de passeurs d’immigrés clandestins par mer , composé de cinq individus âgé entre 22 et 55 ans, a-t-on appris, hier, lors d’une conférence de presse organisée par la cellule de communication de la sûreté de wilaya, au niveau du siège de la sûreté de daïra d’Ain Turck.

En effet, agissant sur informations parvenues aux éléments de la police judiciaire de la S.D, faisant état de l’existence d’un réseau de passeurs, qui s’apprête à faire passer un groupe de harraga par mer , à partir d’une des plages de la localité. Afin de mettre en échec cette tentative d’émigration clandestine, un plan a été mis en place permettant aux policiers de surveiller les plages , ainsi que les entrées et sorties de la localité. Selon des sources proches du dossier, le samedi 25 septembre , et lors d’une patrouille effectuée par les éléments de la police d’Ain Turck, les éléments ont soupçonné un camion de marque Sonacom couvert , stationné dans un parking au niveau de la cité 350 logements à Aïn Turck. Le chauffeur a paniqué dès la vue des policiers . Ces derniers se sont approchés du camion qui a été mis à la fouille. C’est là que les hommes en tenue bleue ont découvert une embarcation utilisée d’habitude dans les traversés de la mort, chargé à bord de l’engin. Il s’est avéré que le chauffeur avait un rendez-vous avec d’autres individus présumés passeurs de harraga. L’enquête ouverte par la police a conduit à identifier ses complices. Quatre individus ont été interpellés lors de l’enquête. Les perquisitions se sont soldées par la saisie d’une grosse moto de marque Yamaha, ainsi que des téléphones portables , a-t-on constaté hier lors de ce point de presse. A signaler que les mis en cause ont été présentés hier devant le procureur de la République près le tribunal local pour répondre aux chefs d’accusation d’appartenance à une organisation criminelle spécialisée dans l’immigration clandestine, ainsi que planification d’immigration clandestine en contrepartie financière. Ils ont été placé sous mandat de dépôt.

Feriel.B