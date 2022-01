<span style='text-decoration: underline;'>Sidi El Bachir (Oran)</span>:<br><span style='color:red;'>Un réseau de passeurs de harragas démantelé</span>

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité dans toutes ses formes surtout celle liée au phénomène de l’immigration clandestine, les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) , de Sidi El Bachir , relevant du service de la police judiciaire de la sûreté de la sûreté de Daïra de Bir El Djir, ont réussi à mettre hors d’état de nuire un réseau criminel composé de deux individus spécialisé dans l’organisation des traversées clandestines par mer, a-t- on appris hier auprès de la cellule de communication de la sûreté de wilaya d’Oran lors d’un point de presse organisé au niveau du siège de ce corps sécuritaire. En effet, L’opération a eu lieu suite à l’exploitation d’informations parvenues à la Brigade mobile de la police judiciaire BMPJ de Sidi El Bachir faisant état de l’existence d’individus suspects qui recevaient des jeunes chez eux au niveau d’une maison louée au niveau de la localité de sidi El Bachir. L’enquête ouverte a révélée que les personnes suspectées sont des passeurs de harragas, et que les personnes qu’ils recevaient sont des candidats à l’émigration clandestine. Il s’est avéré que la traversée coûtait 75 millions de centimes par personne. Munis d’un mandat de perquisition délivrée par le procureur de la République près le tribunal correctionnel de Fellaoucene à cité Djamel, les éléments de la BMPJ se sont rendus sur les lieux où ils ont réussi à mettre la main sur les mis en cause. L’opération s’est soldée ainsi par la saisie d’une embarcation de marque «Mercury» d’une longueur de plus de 7 mètres et une puissance de 300 chevaux. L’embarcation était attachée à une remorque. 8 gilets de sauvetage, 2 pagaies, ainsi que des bidons remplis de carburant ont été saisis ainsi. Les objets saisis étaient dissimulés à l’intérieur du garage au niveau de la maison louée. Ce matériel devait être transporté vers Ain Turck pour effectuer la traversée clandestine. Les mis en cause seront présentés devant le parquet à l’issue de l’enquête préliminaire et cela pour répondre aux chefs d’inculpation d’association de malfaiteurs et organisation de traversées clandestines.

Feriel.B