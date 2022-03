<span style='text-decoration: underline;'>365 kg de cuivre saisis</span>:<br><span style='color:red;'>Un réseau de vol de câble démantelé</span>

Les éléments de la brigade criminelle, relevant du service de la police judiciaire ont réussi un joli coup, mettant la main sur une quantité de cuivre volé estimée à 365 kg de câbles , dissimulés au niveau d’un garage situé dans une localité à la sortie Est d’Oran , apprenait-on hier de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

L’opération a permis le démantèlement d’un dangereux réseau spécialisé dans le vol de câbles, composé de quatre individus âgés entre 28 et 45 ans dont un repris de justice notoire, recherché , a précisé la police d’Oran. Une affaire qui s’est soldée par la saisie d’une importante quantité de câbles ( en cuivre et palliatif), un véhicule utilisé pour transporter la marchandise , ainsi que des outils de vol.

En effet, dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes surtout celle liée à l’atteinte aux biens de l’État, et atteinte à l’économie nationale , et suite à des informations parvenues aux éléments de la police faisant état de l’existence d’un réseau activant dans le vol de câbles de cuivre et leur entreposage dans un site non autorisé, une enquête a été diligentée par la police et a conduit à l’identification des mis en cause. Deux individus ont été arrêtés en flagrant délit de vol au milieu de la nuit au niveau de la localité de Gdyel. Les mis en cause ont été interpellés en possession d’un important matériel de vol, un véhicule de type Toyota «Hilux» , utilisé dans le transport de la marchandise a été saisi aussi. Poursuivant l’enquête , et munis d’un mandat de perquisition délivré par le procureur de la République , les enquêteurs se sont rendus aux domiciles des mis en cause interpellés, où ils ont saisi une quantité de cuivre. L’enquête diligentée a conduit à deux autres individus présumés acheteurs et receleurs de la marchandise volée.

En effet, une quantité de 365 kg de cuivre a été découverte dans un dépôt appartenant aux «acheteurs». L’enquête approfondie a révélée que l’activité de ce fameux réseau dépasse les frontières de la wilaya d’Oran, car ils transportaient les objets volés vers d’autres wilaya limitrophes afin de les commercialiser clandestinement. Signalons que les mis en cause ont été présentés hier devant le parquet pour répondre aux chefs d’accusation de vol qualifié , et recel, destruction volontaire des biens de l’État. Ils ont été placés sous mandat de dépôt.

Pour rappel, 12 quintaux de cuivre volés ont été saisis en février dernier par les éléments de la police au niveau d’un garage à haï Fellaoucen ex- Barki. Dans la même période, les gendarmes ont mis la main sur 26 quintaux de cuivre volés au niveau de la localité d’Ain El Bia. Enfin, rappelons que la wilaya d’Oran connaît de multiples vols de ce genre au préjudice de plusieurs entreprises étatique à l’instar de la Sonelgaz, Algérie Télécom , et aussi des différents structures , avec la disparition de grandes quantités de câbles électriques, câbles téléphoniques pour être acheminés vers la vente clandestine dans d’autres wilayas du pays dans le cadre du crime organisé.

Fériel.B