<span style='text-decoration: underline;'>USTO</span>:<br><span style='color:red;'>Un réseau de voleurs d’accessoires automobiles démantelé</span>

Les services de la police judiciaire de la 20 ème sûreté urbaine, relevant de la sûreté de Daïra de Bir El Djir ont réussi à démanteler durant les dernières 48h un réseau de trois malfaiteurs, âgés entre 22 et 45 ans, spécialisé dans le vol d’accessoires automobiles et agression des citoyens.

Les malfaiteurs cagoulés activent dans le quartier de l’Usto et environs, a fait savoir la cellule de communication de la sûreté de wilaya d’Oran hier. L’opération d’arrestation a eu lieu suite à des plaintes déposées par les victimes, juste après le vol des accessoires de leurs voitures.

Suite à des informations, les services de la police judiciaire ont pu appréhender les trois malfaiteurs et récupérer quelques accessoires volés.

Les mis en cause ont été présentés hier devant le procureur de la République près le tribunal correctionnel de Fellaoucene à cité Djamel qui a décidé de les mettre tous sous les verrous.

Fériel.B