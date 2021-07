<span style='text-decoration: underline;'>Un important matériel et embarcations saisis à Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Un réseau d’immigration clandestine démantelé par la BRI</span>

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée dans toutes ses formes surtout celle liée au phénomène de l’ immigration clandestine , les éléments de la police d’Oran ont réussi à mettre hors d’état de nuire un réseau criminel spécialisé dans l’organisation des traversées de la mort.

En effet, agissant suite à des renseignements, les éléments de la Brigade mobile de la police judiciaire de «BMPJ» de Bouamama, relevant du service de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Oran, ont réussi à mettre la main sur trois membres de ce réseau, âgés entre 24 et 35 ans.

Menée avec brio , cette opération a permis la saisie d’un important matériel et équipements exploités par les membres de ce réseau , qu’on a pu constater hier lors de la conférence de presse organisée au niveau de l’unité principale de la police judiciaire mobile à Dar El Beida. Les éléments de la police ont réussi à mettre la main sur 15 embarcations d’une longueur allant de 4 à 5 mètres, 16 moteurs d’une puissance entre 85 et 150 chevaux, 9 jerricans de carburant, 3 bouées de sauvetage, des gilets de sauvetage et 2 tenues de plongée , 1 GPS, 1 Boussole , ainsi que des fumigènes et une voiture utilisée dans le transport des embarcations.

A signaler que tout ce matériel a été découvert dans une ferme sise à l’est d’Oran. Après parachèvement des procédures de l’enquête, les mis en cause ont été présentés hier devant le parquet près le tribunal Fellaoucen, où ils ont été auditionnés par le magistrat instructeur. Ce dernier a décidé de mettre les trois membres de ce réseau sous mandat de dépôt.

Fériel.B