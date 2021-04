<span style='text-decoration: underline;'>Sûreté de wilaya d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Un réseau international de trafic de psychotropes démantelé</span>

Les services de la sûreté de wilaya d’Oran ont démantelé un réseau international de trafic de psychotropes composé de 11 membres, a-t-on appris dimanche de cette instance de sécurité.

Les éléments de la brigade de recherche et d’investigation de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Oran ont réussi, dans le cadre de la lutte contre le crime organisé transfrontalier, à démanteler ce réseau criminel composé de 11 membres âgés entre 20 et 38 ans tous des repris de justice, en plus de la saisie de 395 comprimés psychotropes et d’une somme de plus de 520.000 DA de recettes de l’activité criminelle, a-t-on indiqué.

Exploitant des informations parvenues à cette brigade faisant état de mouvements suspects d’éléments du réseau, un plan a été mis en œuvre permettant leur arrestation par étapes et la saisie de deux véhicules utilisés dans le transport des psychotropes et de 13 téléphones portables, a-t-on fait savoir.

Une procédure judiciaire a été engagée contre les mis en cause qui seront déférés devant la justice pour trafic de psychotropes menaçant l’économie nationale et la santé publique, a-t-on ajouté.