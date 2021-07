<span style='text-decoration: underline;'>Sûreté de Daïra Ain-Türck </span>:<br><span style='color:red;'>Un réseau spécialisé dans les agressions sur plages et «harga» démantelé</span>

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée dans toutes ses formes surtout celle liée au phénomène de l’ immigration clandestine , les éléments de la police de la sûreté de daïra d’ Ain Türck ont réussi à mettre hors d’état de nuire un réseau criminel spécialisé dans l’organisation des traversées de la mort, composé d’une bande de malfaiteurs, et impliqué aussi dans les agressions sur la corniche d’Ain Türck.

En effet, agissant suite à des renseignements, parvenues aux éléments de la sûreté de daïra faisant état de l’existence d’une bande de malfaiteurs dont les membres portent des cagoules. Cette bande qui a semé la terreur sur les plages en agressant des individus avec des armes a feu et des armes blanches. L’enquête ouverte par les policiers a conduit à l’arrestation d’un membre de ce réseau. L’enquête a révélé que le mis en cause faisait partie d’une bande criminelle spécialisée dans le trafic humain en contre partie des armes blanches. Par la suite les policiers ont réussi à mettre la main sur trois d’autres membres de ce réseau, âgés entre 22et 24 ans. Menée avec brio, cette opération a permis la saisie des embarcations. Après parachèvement des procédures de l’enquête, les mis en cause ont été présentés hier devant le parquet près le tribunal correctionnel d’Ain Türck où ils ont été auditionné par le magistrat instructeur. Ce dernier a décidé de mettre les quatre membres de ce réseau sous mandat de dépôt. L’enquête suis son cours, alors que le principal mis en cause dans cette affaire demeure toujours recherché.

Fériel.B