<span style='text-decoration: underline;'>Soirées ramadhanesques</span>:<br><span style='color:red;'>Un riche programme concocté par le TRO</span>

Le Théâtre régional d’Oran a concocté un riche programme pour animer les soirées du mois de Ramadan, a-t-on appris hier auprès de cette structure culturelle.

Plusieurs pièces théâtrales sont prévues à partir d’aujourd’hui et jusqu’à 16 du mois en cours. Les soirées dans le TRO débuteront à 22h30. Avec dès ce soir la pièce théâtrale comique «Ramadan Fi Wahran» jouée par l’association El Feth. Demain, l’association culturelle art actif présentera « Noudjoum show ». Samedi, le public est convié à suivre la pièce « Achk ezzaouali » de Said Bouabdallah. Le 12 avril prochain, une soirée musicale sera animée par Houari Saber. Le 13 du même mois, un monodrame intitulé « Gantrat lahbal » sera présenté par Redouane Boukachabiya.

Le programme du TRO se poursuivra le 14 avril avec une soirée musicale Rock-Andalous par Houti Band. Une autre soirée musicale andalouse est prévue le lendemain le 15 par Dar El Fan. Le programme sera clôturé le 16 avril prochain par une soirée musicale andalouse animée par Nassim El Afrah. Il est à rappeler que l’office national de la culture et l’information (Onci) à Oran a élaboré un programme varié durant ce mois béni, avec des soirées musicales reflétant la richesse du patrimoine musical algérien à partir de 22h au niveau de la salle de cinéma El Maghreb. Ce programme intitulé les nuits de Ramadhan verra la participation de plusieurs artistes. Les soirées se poursuivront tout au long du mois de Ramadan. Le 13 avril, la musique arabo andalouse sera à l’honneur avec la troupe Ahl andalous dirigée par le maestro Mokhtar Allal avec Nesrine Ghenim et Badr Eddine Khalodun, le 15 avril Leila Borsali, le 16 du même mois Nasser El Ghafour, Nour El Houda Chikhaoui et Abdessamad Bekhedda.

Le 21, Aït Menguellet sera a Oran. Une grande soirée musicale est prévue dans le cadre de ce programme le 27 avril avec la participation du Mounchid Djelloul et les troupes Rawabi et Rihab. Un programme culturel pour les enfants spécial vacances du printemps est en cours également jusqu’au 9 avril à la salle de cinéma Saâda quotidiennement à partir de 13h.

Des pièces théâtrales diverses, jouées par des troupes venues des différentes wilayas du pays, sont aussi au programme de ce riche plateau culturel.

Fethi Mohamed