<span style='text-decoration: underline;'>Mascara</span>:<br><span style='color:red;'>Un riche programme pour les enfants au théâtre et au centre culturel</span>

Les enfants étaient gâtés durant cette semaine avec plusieurs spectacles présentés à l’occasion de la semaine de l’enfance fêtée au niveau des deux établissements culturels, le théâtre et le centre culturel.

Pendant sept jours (du 1er au 7 juin), le théâtre régional Bachir Zahaf de Mascara a programmé un plat riche en spectacles avec la présentation des troupes théâtrales venues de plusieurs wilayas du pays. On cite à titre d’exemple la présentation Ammou Joujou (Oncle joujou), Pinocchio du théâtre d’Oran, et Ghania et la fée. Pour sa part, le centre culturel Abiras Ennassiri a abrité la douzième édition des journées nationales de la chanson pour enfants du 1 au 6 juin derniers.

Parmi les spectacles au menu, des présentations burlesques rythmées présentées par le trio Besma Marlo, Charlo, Harlo de Tipaza, le spectacle «les devinettes de grand père» par l’association quatrième génération de Mascara, des comptes et des chansons d’oncle Amine de Tlemcen, des tics présentés par Ammar Boussouf de Blida, ou encore des présentations de la part de la jeune association des arts musicaux de Sidi Bel Abbés.

M.Bekkar