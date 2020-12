<span style='text-decoration: underline;'>RAFFINERIE D’ADRAR</span>:<br><span style='color:red;'>Un rôle stratégique dans la couverture de la demande des wilayas du Sud en produits pétroliers</span>

Le Président directeur général (Pdg) du groupe Sona trach, Toufik Hakkar, a effectué une visite de travail et d’inspection à certaines installations industrielles à Adrar, y compris à la raffinerie, où il a souligné son rôle stratégique dans la couverture de la demande des wilayas du Sud en produits pétroliers, indique un communiqué du Groupe.

«Accompagné d’une délégation, le Pdg du Groupe Sonatrach a effectué une visite de travail et d’inspection à certaines installations industrielles dans la wilaya d’Adrar», lit-on dans un communiqué publié par Sonatrach sur sa page Facebook. M. Hakkar a entamé sa visite par la localité de Sabaa, où il avait inspecté l’unité de production et de traitement de gaz naturel utilisé dans l’approvisionnement de la ville d’Adrar en gaz et la centrale électrique, ainsi que les puits de production de pétrole qui approvisionnent la raffinerie d’Adrar. Il a par la suite visité la raffinerie d’Adrar, où il a suivi un exposé détaillé sur «la deuxième phase du projet de développement des gisements de pétrole dans la région de Touat, qui vise à assurer l’approvisionnement de cette raffinerie jusqu’en 2040». Le deuxième exposé a porté sur les différentes unités de la raffinerie, ainsi que sur «le plan approuvé pour poursuivre la production pendant la crise de Covid-19». A cette occasion, le Pdg du Groupe a souligné l’importance de la formation et de la qualification de la ressource humaine, ainsi que «le rôle stratégique de cette raffinerie pour couvrir la demande en produits pétroliers dans la région du Grand Sud». Il a également exprimé sa haute considération des efforts déployés par le jeune personnel, originaire pour la plupart du sud et de la wilaya d’Adrar, notamment ceux qui avaient suivi leurs études aux universités algériennes, réussissant à relever le défi de gestion de cette raffinerie avec brio et mérite». Créée en 2007 à Sabaa, à 50 km de la ville d’Adrar, la raffinerie d’Adrar a une capacité de production d’environ 600.000 tonnes de produits pétroliers par an.