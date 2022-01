<span style='text-decoration: underline;'>Du 8 au 11 janvier courant</span>:<br><span style='color:red;'>Un salon d’échanges commerciaux et d’investissements algéro-turc</span>

Plus d’une cinquantaine d’opérateurs économiques algériens et turcs prendront part au Salon d’échanges commerciaux et d’investissements algéro-turc, prévu du 8 au 11 janvier courant au Centre des conventions «Ahmed Benahmed» d’Oran (CCO), a-t-on appris lundi des organisateurs.

La manifestation professionnelle est initiée par l’agence événementielle «SOS Event», en collaboration avec l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur, sous le patronage du Ministère du commerce et de la promotion des exportations. L’événement s’inscrit dans le cadre de la relance des activités économiques bilatérales et du développement des investissements et des échanges commerciaux entre l’Algérie et la Turquie, selon la même source. Le Salon a pour objectifs d’encourager l’investissement productif en réduisant les importations et en doublant le volume des exportations, créer des partenariats bilatéraux durables et offrir davantage d’opportunités de coopération fondées sur le principe du bénéfice mutuel entre les investisseurs de divers secteurs. La manifestation vise également à promouvoir l’échange d’expériences entre les deux pays, faire connaître les besoins dans différents secteurs et contribuer à la création de jumelages entre l’Algérie et la Turquie dans différents secteurs. Les organisateurs ont, par ailleurs, précisé que des sociétés algériennes, d’autres turques ainsi que des entreprises mixtes activant dans différents secteurs tels que la santé, l’industrie pharmaceutique, l’agriculture, l’énergie, le commerce, les transports, le bâtiment, entre autres prendront part au Salon. Un riche programme d’animation a été élaboré dans le cadre de ce Salon. Il comprend des conférences et des séminaires sur les moyens de renforcer les échanges commerciaux et d’investissements entre l’Algérie et la Turquie.