<span style='text-decoration: underline;'>CHAN 2023 (préparation) Algérie A’ - Togo A’</span>:<br><span style='color:red;'>Un second test aujourd’hui pour peaufiner la cohésion des Verts</span>

La sélection algérienne A’ de football livrera, dimanche soir (22h00) au stade Mustapha-Tchaker de Blida, son second match amical de préparation face au Togo A’, avec l’objectif de peaufiner la cohésion du groupe dans l’optique du Championnat d’Afrique des nations des joueurs locaux CHAN-2023 prévu en Algérie du 8 au 31 janvier.

Après une première manche remportée (1-0) jeudi dans la même enceinte de Blida, la formation de Madjid Bougherra sera, cette fois-ci, au grand complet, avec l’apport des trois joueurs du CR Belouizdad: Chamseddine Nessakh, Khayreddine Merzougui et Mohamed Islam Belkhir.

Ces derniers ont rejoint le groupe vendredi, après avoir pris part au match retard de championnat contre l’Olympique Médéa, jeudi.

En prévision de la confrontation de ce dimanche, la sélection algérienne A’ a repris les entraînements, au lendemain du premier match face au Togo, au niveau du Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa. La séance de vendredi, la cinquième depuis le début du stage, s’est déroulée, avec l’ensemble des joueurs retenus par le staff technique, y compris les trois éléments du CR Belouizdad, absents lors de la première rencontre.

Avant l’entame de la séance, le coach national a réuni les joueurs pour un débriefing du match de la veille, avant de donner des orientations sur le contenu du travail à faire, d’autant que cette seconde manche face au Togo devra permettre à Bougherra d’opérer plusieurs changements dans le onze rentrant. Une ultime séance d’entraînement des coéquipiers du défenseur Zineddine Belaid est prévue ce samedi en soirée pour la mise en place en prévision de la rencontre. Le deuxième match Algérie – Togo sera officié par un trio algérien composé de Youcef Gamouh (arbitre directeur) assisté de Sid Ali Brahim EL Hamlaoui (1er assistant) et Adel Abane (2ème assistant). Le quatrième arbitre est Lotfi Bekouassa. Le commissaire au match est Abdelhafid Fergani. Lors de la première sortie face Togo, le sélectionneur national a pu voir à l’£uvre un maximum de joueurs, surtout les nouveaux d’entre eux, en leur donnant un temps de jeu afin de les évaluer. Il a d’ailleurs effectué huit changements en 2è période. Madjid Bougherra a convoqué pour ce stage qui prendra fin dimanche, après le second match, une liste élargie de 30 joueurs évoluant dans le championnat national. Avant la double confrontation contre le Togo, l’Algérie A’ a joué en amical contre le Liberia (5-1), la Syrie (2-1), le Burundi (3-0), le Bénin (3-1) et la Nouvelle-Zélande (1-2) à Dubaï. Ces rencontres ont eu lieu avant la tenue de la Coupe arabe des nations de la FIFA-Qatar, disputée à Doha, et remportée par l’Algérie en battant en finale, la Tunisie (2-0), après prolongations.