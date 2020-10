<span style='text-decoration: underline;'>Amical Algérie-Nigeria</span>:<br><span style='color:red;'>Un sérieux test pour les «Verts» après une trêve forcée de 11 mois</span>

La sélection algérienne de football renoue avec la compétition, vendredi au Worthersee Stadion de Klagenfurt en Autriche (20h30 locales, 19h30 algériennes), en affrontant le Nigeria dans un véritable match-test intervenant après une interruption forcée de 11 mois due à la pandémie de Covid-19.

Les hommes de l’entraîneur Djamel Belmadi, dont le dernier match disputé remonte au 18 novembre 2019 à Gaborone face au Botswana (éliminatoires CAN-2021 / victoire 1-0), retrouveront en terre autrichienne les «Super Eagles» qu’ils ont éliminés en demi-finales de la CAN-2019 à l’issue d’un match épique où Riyad Mahrez avait transformé un coup-franc magistral dans les dernières secondes du match (90e+4), synonyme de qualification. L’Algérie a ensuite été sacrée championne d’Afrique en battant en finale le Sénégal (1-0). Pour ces «retrouvailles» entre deux grosses cylindrées du football africain, le coach algérien a fait appel à 24 joueurs évoluant à l’étranger, vu que le championnat d’Algérie est à l’arrêt depuis mars dernier en raison de la pandémie de coronavirus. Deux nouveaux noms apparaissent dans la liste des convoqués, celui du défenseur Abdeljalil Medioub (CD Tondela/Portugal) et du milieu de terrain Mehdi Zerkane (Girondins Bordeaux/France). D’autres, par contre, font leur retour en sélection après une très longue absence, comme Mohamed Réda Halaïmia (K. Beerschot VA, Belgique), Zinedine Ferhat (Nîmes Olympique, France) ou encore Farid Boulaya (FC Metz, France). Parmi les grandes absences, l’on note celles du défenseur Djamel-Eddine Benlamri et du meneur de jeu Youcef Belaïli. Une non-convocation qui, cependant, est loin d’avoir constitué une surprise pour l’opinion publique, car bien avant de dévoiler la liste des 24 joueurs, le sélectionneur national avait clairement expliqué qu’il n’allait compter que sur les éléments les plus aptes. Pour pallier l’absence provisoire de Belaïli, le coach Djamel Belmadi pourra compter sur la forme éblouissante de Saïd Benrahma, le meneur de jeu du club de première division anglaise, Brentford, avec lequel il ne cesse d’enchaîner les bons résultats. Côté défensif, la défection de Benlamri, qui vient de signer à Lyon, pourrait être comblée par l’apport du nouveau venu Abdeljalil Medioub, un colosse de 1,97m, âgé de 23 ans. Il pourrait former la paire centrale avec Aïssa Mandi, si bien sûr le sélectionneur ne décide pas de décaler l’arrière-gauche Ramy Bensebaïni dans l’axe pour épauler le capitaine du Betis Séville. Concernant les autres postes, Belmadi ne devrait pas rencontrer trop de difficultés pour composer, car y disposant de la quasi totalité de ses titulaires habituels. Le deuxième match amical des «Verts» durant ces dates Fifa allant du 5 au 14 octobre, se jouera mardi prochain contre le Mexique au Cars-Jeans Stadion de La Haye, aux Pays-Bas (21h00 locales, 20h00 algériennes). Ces deux joutes amicales constituent pour les coéquipiers de Raïs M’bolhi un tremplin en prévision de la prochaine double confrontation contre le Zimbabwe, au mois de novembre, dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN-2021, décalée à 2022 au Cameroun, en raison de la pandémie de coronavirus.